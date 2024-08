Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दिल्ली आबकारी नीति केस में मिली जमानत

Manish Sisodia Bail:दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। 9 अगस्त, शुक्रवार को फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Supreme Court grants bail to AAP leader Manish Sisodia in the excise policy irregularities case pic.twitter.com/5alhh0uL5l