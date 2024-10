Supreme Court bulldozer case: हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है?, सार्वजनिक सड़क और सरकारी जमीन पर कोई निर्माण अवैध!, बुलडोजर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Highlights आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। संपत्ति ध्वस्त किए जाने का आधार यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है।

Supreme Court bulldozer case: बुलडोजर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को शुरू की। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर एक अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। पीठ ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के ‘‘मूल्यों’’ के विरुद्ध है।

