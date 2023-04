अतीक-अशरफ हत्याकांड पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सहमत, 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

Highlights अतीक-अशरफ हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 24 अप्रैल को मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई हत्याकांड की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

नई दिल्ली: प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमती जताई है। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला किया की माफिया अतीक और अशरफ के मर्डर केस को लेकर 24 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

दरअसल, मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने वाली मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत में सहमति जताई है।

