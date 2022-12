Himachal assembly polls: सुंदरनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा, राकेश जामवाल ने 8125 वोट से कांग्रेस को हराया

Highlights राकेश जामवाल को 29432 और सोहनलाल को 21307 मत मिले। तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 37 और भाजपा 28 सीटों पर आगे है।

शिमलाः हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के राकेश जामवाल ने आठ हजार मतों के अंतर से सुंदरनगर सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के सोहनलाल को हराया। राकेश जामवाल को 29432 और सोहनलाल को 21307 मत मिले।

Himachal assembly polls: BJP';s Rakesh Jamwal wins Sundernagar seat by margin of over 8,000 votes