सुखविंदर सिंह सुक्खू हो सकते है हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम, आज शाम कांग्रेस कर सकती है इनके नाम का एलान

Highlights हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम को लेकर अटकलें काफी तेज हो रही है। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगले सीएम बनने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवालों से यह खबर सामने आई है कि आज शाम बतौर नए सीएम के इनके नाम का एलान हो सकता है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी में नए सीएम के नाम को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों द्वारा यह खबर सामने आई है कि कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है और इसे लेकर आगे भी चर्चा जारी है।

Congress high command approves the name of Sukhwinder Singh Sukhu as CM of Himachal Pradesh. His name will be announced by this evening after discussing it with other leaders: Sources pic.twitter.com/9tdYCVGg5c