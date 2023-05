'अरविंद केजरीवल के घर के फर्नीचर मैंने खरीदे, घर के रिनोवेशन के लिए पैसे भी दिए', ठग सुकेश ने LG को लिखी चिट्ठी में किया दावा

By अनिल शर्मा | Published: May 7, 2023 07:35 AM

चिट्ठी में सुकेश ने कहा कि रिनोवेशन के लिए की गई खरीदारी की जांच की जानी चाहिए। उसने कहा कि विजनायर 12 सीटर डाइनिंग टेबल, विजनायर के ड्रेसिंग टेबल और इसी के सात आईने खरीदे। इनकी कुल कीमत 97 लाख रुपए है।

'अरविंद केजरीवल के घर के फर्नीचर मैंने खरीदे, घर के रिनोवेशन के लिए पैसे भी दिए', ठग सुकेश ने LG को लिखी चिट्ठी में किया दावा

Next