RudraM-II: हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम-II मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें इसकी ताकत

Highlights यह एक स्वदेशी रूप से विकसित हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है यह हवा से सतह पर मार करने वाली भूमिका के लिए के लिए विकसित की गई है इसकी रेंज 300 किमी है और इसमें एक अतिरिक्त इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर है

RudraM-II Missile Successfully Test: भारत की रक्षा क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार को भारतीय वायु सेना (IAF) के Su-30 MKI विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम-II मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण सुबह करीब 11:30 बजे ओडिशा के तट से किया गया।

परीक्षण सफल रहा और मिसाइल ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल के प्रदर्शन को इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों जैसे रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा से मिलाया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइल सभी मानकों पर खरा उतरी।

Indigenously developed Air to Surface RudraM-II missile was successfully flight-tested from Su-30 MK-I off the Odisha coast today. The flight-test met all the trial objectives, validating the propulsion system, control & guidance algorithm@DefenceMinIndia@SpokespersonMoDpic.twitter.com/xEYxhckQTZ