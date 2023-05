सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, "मोदी... राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने से क्यों इनकार किया"

Highlights भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके हमला किया स्वामी ने राम सेतु का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही पार्टी को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है क्या पीएम मोदी कन्नड़ मतदाताओं को बताएंगे कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं घोषित किया

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही पार्टी को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। चूंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में भाजपा के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है, इस कारण से राम सेतु का मुद्दा दक्षिण भारत की सियासत में काफी अहम माना जाता है और भाजपा नेता स्वामी राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके न केवल राम सेतु बल्कि उत्तराखंड़ और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार द्वारा मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किये जाने को लेकर भी सवाल किया है। स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, "क्या मोदी कन्नड़ मतदाताओं को समझाएंगे कि क्यों उन्होंने उत्तराखंड मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में क्यों लिया या फिर पंढरपुर (महाराष्ट्र) में भाजपा सरकार ने विट्टल रुक्मणी मंदिर को अपने कब्जे में क्यों लिया या फिर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से इनकार क्यों किया। जब लोग मुझसे इसका कारण पूछते हैं तो मैं उत्तर देने में असमर्थ होता हूं।"

Will Modi explain to Kannadiga voters as to why he got Uttarakhand Temple take over by the Government, or in Pandharpur the BJP State Government took over the Vittal Rukmani temple, or refusing to declare Ram Setu as National Heritage Monument. I am unable when people ask me why,…