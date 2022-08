तेजस्वी यादव ने की अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील, बीजेपी ने कहा- सरकार अंधी है क्या, जो तिरंगे पर लाठी हांकती है

Highlights तिरंगे पकड़े अभ्यर्थी की पिटाई को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा- दोषी पाए जाने पर अधिकारी पर की जाएगी कार्रवाई प्रदर्शनकारियों से बोले तेजस्वी यादव - हम उनकी समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं बीजेपी ने तिरंगा पकड़े अभ्यर्थी की पिटाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला

पटना: बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में विरोध मार्च निकालने वाले अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें एडीएम एक एसटीईटी अभ्यर्थी की पिटाई कर रहे थे। जांच समिति बनी है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्रों से अनुरोध है कि धैर्य रखें। हम उनकी समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं। हम रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने 15 अगस्त को घोषणा की है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी।

Lathi charge was done to control students taking out a protest march in Patna wherein the ADM was thrashing a STET candidate. Enquiry committee made; strict actions will be taken against him, if found guilty:Bihar Dy CM



(Pic:1 Screengrab of video where ADM was beating a student) pic.twitter.com/DGWyofKQAR