Rainfall Alert: दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश के साथ चल रही हैं तेज हवाएं, गर्मी झेल रहे लोगों को मिली राहत

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि इस बारिश से काफी दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इससे पहले आईएमडी ने यह अनुमान लगाया था कि दिल्ली और उसके आप-पास के इलाकों में

आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है।

एक ताजा अपडेट में मौसम विभाग ने कहा है कि बादलों का एक समूह दिल्ली-एनसीआर के तरफ से गुजर रहा है। ऐसे में आईएमडी ने यह आशंका जताई थी कि बादलों द्वारा इस तरीके से गुजरने के कारण दिल्ली एनसीआर में अगले दो घंटे में गरज के साथ बारिश हो सकती है। यही नहीं विभाग ने यह आशंका डताई थी कि यहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40-70 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।

