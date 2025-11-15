Srinagar Blast: नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 लोगों की मौत; दिल्ली धमाकों से है कनेक्शन

By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 08:05 IST2025-11-15T08:04:15+5:302025-11-15T08:05:01+5:30

Srinagar Blast: श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी हाल ही में "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे।

Srinagar Blast Explosion at Nowgam police station kills 9 connection to Delhi blast | Srinagar Blast: नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 लोगों की मौत; दिल्ली धमाकों से है कनेक्शन

Srinagar Blast: नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 लोगों की मौत; दिल्ली धमाकों से है कनेक्शन

Srinagar Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई। यह हादसा थाने में रखे विस्फोटों के फटने से हुआ है। बताया जा रहा है कि  पुलिस फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों के नमूने ले रही थी, तभी यह विस्फोट हुआ। 

पास के एक घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के एक खौफनाक वीडियो में उस पल को कैद किया गया है जब शनिवार तड़के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया।

इस फुटेज में पुलिस स्टेशन परिसर में हुए विस्फोट के दौरान अचानक एक तेज़ चमक दिखाई दे रही है, जिसके बाद हवा में आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे विस्फोट की भयावहता की पुष्टि होती है, जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों ने कहा कि विस्फोट के समय उन्हें ज़ोरदार भूकंप जैसा महसूस हुआ।

जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ जब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL), तहसीलदार और पुलिसकर्मी स्टेशन के अंदर रखे विस्फोटक पदार्थों की जाँच और जाँच कर रहे थे।

यह सामग्री 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार विस्फोट से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जाँच के दौरान बरामद की गई थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 360 किलोग्राम विस्फोटकों में से एक सामग्री, गिरफ्तार डॉक्टर मुज़म्मिल गनई के किराए के घर से बरामद की गई।

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट के तुरंत बाद 8 घायल पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, और बाद में मलबे से एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित दो शव निकाले गए। विस्फोट में कुल 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं, और आग और मलबे के इलाके में फैलने के कारण और भी घायल पुलिसकर्मियों को घटनास्थल से हटाया जा रहा है।

विस्फोट में पुलिस थाना पूरी तरह से नष्ट हो गया, अंदर मौजूद वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और आस-पास के घरों को भी नुकसान पहुँचा।
 

Web Title: Srinagar Blast Explosion at Nowgam police station kills 9 connection to Delhi blast

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SrinagarSrinagarbomb blastPolicedelhiबम विस्फोटदिल्लीजम्मू कश्मीर