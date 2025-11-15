Srinagar Blast: नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 लोगों की मौत; दिल्ली धमाकों से है कनेक्शन
By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 08:05 IST2025-11-15T08:04:15+5:302025-11-15T08:05:01+5:30
Srinagar Blast: श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी हाल ही में "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे।
Srinagar Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई। यह हादसा थाने में रखे विस्फोटों के फटने से हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों के नमूने ले रही थी, तभी यह विस्फोट हुआ।
पास के एक घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के एक खौफनाक वीडियो में उस पल को कैद किया गया है जब शनिवार तड़के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया।
इस फुटेज में पुलिस स्टेशन परिसर में हुए विस्फोट के दौरान अचानक एक तेज़ चमक दिखाई दे रही है, जिसके बाद हवा में आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे विस्फोट की भयावहता की पुष्टि होती है, जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।
J&K –— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 15, 2025
श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात ब्लास्ट हुआ। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद हुआ था, पुलिस उसके सैंपल ले रही थी, तब ब्लास्ट हुआ। टेरर अटैक की भी आशंका है। pic.twitter.com/L5IDnTADxl
घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों ने कहा कि विस्फोट के समय उन्हें ज़ोरदार भूकंप जैसा महसूस हुआ।
जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ जब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL), तहसीलदार और पुलिसकर्मी स्टेशन के अंदर रखे विस्फोटक पदार्थों की जाँच और जाँच कर रहे थे।
यह सामग्री 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार विस्फोट से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जाँच के दौरान बरामद की गई थी।
#WATCH | Srinagar, JK | Security personnel cordon off the area near the Nowgam Police Station where a blast occurred last night. pic.twitter.com/W4DddbFSLR— ANI (@ANI) November 15, 2025
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 360 किलोग्राम विस्फोटकों में से एक सामग्री, गिरफ्तार डॉक्टर मुज़म्मिल गनई के किराए के घर से बरामद की गई।
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट के तुरंत बाद 8 घायल पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, और बाद में मलबे से एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित दो शव निकाले गए। विस्फोट में कुल 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं, और आग और मलबे के इलाके में फैलने के कारण और भी घायल पुलिसकर्मियों को घटनास्थल से हटाया जा रहा है।
#WATCH | Srinagar, J&K | Latest visuals from Nowgam, where a blast occurred near the premises of Nowgam police station. Security personnel present at the spot. pic.twitter.com/EeAv2alNz9— ANI (@ANI) November 15, 2025
विस्फोट में पुलिस थाना पूरी तरह से नष्ट हो गया, अंदर मौजूद वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और आस-पास के घरों को भी नुकसान पहुँचा।