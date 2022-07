DGCA से मिले नोटिस के बीच स्पाइसजेट ने दी सफाई- एक महीने पहले ही सभी एयरक्राफ्ट की हुई थी जांच

Highlights 18 दिन में तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं सुरक्षा मानकों को लेकर डीजीसीए के रडार पर स्पाइसजेट 3 दिन के अंदर कंपनी को देना होगा जवाब

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने डीजीसीए से मिले कारण बताओ नोटिस पर बयान जारी कर कहा है कि,

'हम निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब देंगे और अपने यात्रियों और चालक दल के लिए एक सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक IATA-IOSA- प्रमाणित एयरलाइन हैं। हमारे सभी विमानों का एक महीने पहले नियामक द्वारा ऑडिट किया गया और उन्हें सुरक्षित पाया गया था।'

साथ ही स्पाइसजेट ने कहा- 'स्पाइसजेट ने अक्टूबर 2021 में पुन: प्रमाणन के लिए ऑडिट कार्यक्रम पूरा किया। हमारी जांच नियमित तौर पर डीजीसीए द्वारा की गई है। स्पाइसजेट की सभी उड़ानें DGCA नागरिक उड्डयन विनियमों के लागू नियमों के अनुरूप ही संचालित होती हैं।'

We'll be responding within a specified time period & are committed to ensuring a safe operation for our passengers and crew. We are an IATA-IOSA-certified airline. All our aircraft were audited a month ago by the regulator and found to be safe: SpiceJet in response to DGCA