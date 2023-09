एसपीजी डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा का 61 साल की उम्र में निधन, संभालते थे पीएम मोदी की सुरक्षा कमान

Highlights एसपीजी निदेशक अरूण कुमार सिन्हा का 61 साल की उम्र में निधन गया है अरूण कुमार सिन्हा के कंधे पर साल 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा था लीवर की बीमारी से जूझ रहे सिन्हा साल 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के निदेशक अरूण कुमार सिन्हा का 61 साल की उम्र में निधन गया है। जानकारी के अनुसार डायरेक्टर सिन्हा लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। वह साल 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे।

एसपीजी निदेशक सिन्हा साल 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा देख रहे थे। पीएम मोदी के अलावा सिन्हा ने अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी निगेहबानी की थी। समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार मोदी सरकार ने उन्हें हाल ही में सेवा विस्तार दिया था।

Arun Kumar Sinha, the Director of the Special Protection Group (SPG), passed away at a hospital in Gurugram. He was 61 and was unwell. Sinha was a 1987 batch Kerala cadre IPS Officer. He was recently given an extension in service.



