Weather Update: छह दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच चुका है मॉनसून, जुलाई में सामान्य वर्षा होने का अनुमान

Highlights आईएमडी के अनुसार, सामान्य रूप से 8 जुलाई को आता है मॉनसून देश में शनिवार को बारिश में पांच प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है

नई दिल्ली: गुजरात और राजस्थान में शुक्रवार को मौसम की पहली बारिश होने के साथ दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य तारीख से छह दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक जून की सामान्य तिथि से तीन दिन पहले 29 मई को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की शुरुआत केरल में हुई थी।

मौसम विभाग ने कहा, ‘‘आठ जुलाई की सामान्य तिथि से छह दिन पहले ही शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है।’’ पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात के विभिन्न भागों में शुक्रवार को मॉनसून की पहली बारिश हुई। इन क्षेत्रों में अबतक वर्षा नहीं हुई थी। हालांकि, देश में शनिवार को बारिश में पांच प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

आईएमडी के अनुसार, राजस्थान को छोड़कर मॉनसून के मुख्य क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों में अबतक कम मॉनसूनी वर्षा हुई है। मॉनसून मुख्य क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा आते हैं, ये वर्षा पर आश्रित कृषि क्षेत्र हैं। आईएमडी द्वारा जुलाई के लिए जारी अनुमान के अनुसार, पूरे देश में इस महीने औसत के 94 से 106 प्रतिशत तक बारिश होने के साथ सामान्य वर्षा रहने की संभावना है।

