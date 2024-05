दक्षिण-पश्चिमी मानसून की केरल में दस्तक, पूर्वोत्तर भारत में 2 दिन पहले किया प्रवेश- IMD

Highlights केरल में आज दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने दी दस्तक- आईएमडी उत्तर पूर्वी भारत में दो दिन पहले पहुंचा मानसून अब 15 मई तक पूरे भारत में पहुंचने की उम्मीद- IMD

नई दिल्ली: चक्रवात 'रेमल' के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के बाद भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि आज यानी गुरुवार को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून केरला के तटीय क्षेत्र को हिट करने वाला है। इसके बाद मानसून विभाग ने कहा कि मानसून इस बार दो दिन पहले पूर्वोत्तर भारत में पहुंच गया और इससे लोगों को भी जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि मानसूनी बारिश भी झमाझम हो रही है।लेकिन, अफसोस की बात ये रही कि चक्रवात 'रेमल' ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में भारी तबाही मचाई और वहां के कुछ क्षेत्र तो बाढ़ में भी डूब गए।

#WATCH | Kerala: Rain lashes several parts of Kottayam district



As per IMD, Southwest Monsoon has set in over Kerala and advanced into most parts of Northeast India today, 30th May. pic.twitter.com/0ersoKXonI