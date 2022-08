सोनिया गांधी की मां का इटली में हुआ निधन, जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights सोनिया गांधी चिकित्सा जांच के लिए इस समय विदेश में हैं सोनिया गांधी का जन्म इनका जन्म इटली के एक छोटे से गाँव लूसियाना में हुआ था सोनिया गांधी के पिता का निधन 1983 में हो चुका है

नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का निधन हो गया है। यह जानकारी कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम नरेश ने ट्वीट कर के दी। जयराम रमेश ने ट्वीटर पर लिखा, "सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का शनिवार 27 अगस्त, 2022 को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। अंतिम संस्कार कल 30 अगस्त को हुआ।"

Smt. Sonia Gandhi’s mother, Mrs. Paola Maino passed away at her home in Italy on Saturday the 27th August, 2022. The funeral took place yesterday.