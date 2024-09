Viral Video: 'सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं, बल्कि..', वकील विष्णु जैन ने पॉडकास्ट में बताया

Highlights अधिवक्ता और हिंदू फ्रंट के प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कह दिया कि सोनिया देश की नागरिक नहीं हालांकि, इस बात को उन्होंने पहले भी उठाया था गौरतलब है कि उन्होंने यह विवादित टिप्पणी आरजे रौनक के पॉडकास्ट वाले एपिसोड में कर दी।

नई दिल्ली: भारत की सर्वोच्च अदालत में वकालत करने वाले अधिवक्ता और हिंदू फ्रंट के प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाल में एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी पर हमला कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा की नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं बल्कि भारतीय नागरिक हैं, इस बात का जिक्र कर राहुल गांधी को देश का नंबर एक आतंकी कहने के मामले में देश में राजनीति का रुख ही बदल दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने यह विवादित टिप्पणी आरजे रौनक के पॉडकास्ट वाले एपिसोड में कर दी।

अपने पिता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन के साथ, विष्णु जैन ने पवित्र धार्मिक स्थलों पर विवादों से जुड़े कई मामलों में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी सबसे उल्लेखनीय कानूनी व्यस्तताओं में बाबरी मस्जिद (अयोध्या), ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी), ताज महल (आगरा), और कुतुब मीनार (नई दिल्ली) शामिल हैं।

Very Shocking FACTS unknown to many - Must be made VIRAL



The difference between "CITIZEN OF INDIA and INDIAN CITIZEN"- How migrated foreign citizens hold position of Power in India and how our Judiciary remained silent on gross Internal security threat!pic.twitter.com/DAngmiIytv