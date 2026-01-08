दोनों किडनी ने काम करना किया बंद, नहीं रहे सपा के दुद्धी से विधायक विजय सिंह गोंड, अखिलेश यादव ने निधन पर शोक व्यक्त किया

Highlights Sonbhadra: सपा विधायक की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। Sonbhadra: 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। Sonbhadra: गोंड पहली बार दुद्धी से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

Sonbhadra:उत्तर प्रदेश के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक तथा वरिष्ठ आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड का बृहस्पतिवार को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 71 साल के थे । परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक के निधन की पुष्टि सपा नेता अवध नारायण यादव ने की। उप्र से आठ बार विधायक रहे गोंड लंबे समय से बीमार थे, और लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचाराधीन थे। सपा विधायक की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था।

यादव ने कहा, "विजय सिंह गोंड लंबे समय से बीमार थे और लखनऊ में उपचाराधीन थे। उनका निधन क्षेत्र और आदिवासी समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है।" गोंड 2024 के उपचुनाव में दुद्धी से सपा उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। यह उपचुनाव तब ज़रूरी हुआ जब तत्कालीन विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। 1980 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए, गोंड पहली बार दुद्धी से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

उन्होंने 1985 में कांग्रेस टिकट पर, 1989 में निर्दलीय के रूप में, और बाद में 1991 और 1993 में जनता दल के विधायक के तौर पर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान, उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था।

अपने लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद, गोंड को भाजपा की मज़बूत चुनावी लहर के बीच 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। ज़िला और राज्य दोनों स्तरों पर एक प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में व्यापक रूप से माने जाने वाले गोंड आदिवासी समुदायों के कल्याण और अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लगातार उठाने के लिए जाने जाते थे।

उन्हें क्षेत्र के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव वाले ज़मीनी नेता के रूप में भी देखा जाता था। यादव ने कहा कि गोंड का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार शाम तक दुद्धी पहुंचने की उम्मीद है और अंतिम संस्कार दुद्धी में कंधार नदी के किनारे किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गोंड के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

