Sonam Wangchuk Detention: रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को
By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2025 12:01 IST2025-10-06T12:01:59+5:302025-10-06T12:01:59+5:30
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लद्दाख स्थित कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गीतांजलि ने पिछले महीने लेह में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 14 अक्टूबर को निर्धारित की है।
कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल से जवाब मांगा।
अंग्मो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका में हिरासत की आलोचना की गई है। उन्होंने अदालत को बताया, "हम हिरासत के खिलाफ हैं।" केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक को हिरासत के आधार बताए गए हैं। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें।"
वांगचुक, जो वर्तमान में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं, को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह घटना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में क्या कहा गया है?
वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और वकील सर्वम ऋतम खरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, अंगमो ने वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण (व्यक्ति को लाने) याचिका दायर करते हुए, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता के पति ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और लद्दाख प्रशासन को "सोनम वांगचुक को तुरंत इस अदालत में पेश करने" का निर्देश देने की मांग की।
इसमें बंदी तक तत्काल पहुंच प्रदान करने तथा निवारक निरोध आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई। याचिका में गृह मंत्रालय, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लेह के उपायुक्त और जोधपुर जेल अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही उन्हें यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे "याचिकाकर्ता को उसके पति से टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से तत्काल मिलने की अनुमति दें।"