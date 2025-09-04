Nagpur: सोलर कंपनी में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत 10 घायल

Nagpur: नागपुर स्थित सोलर एक्सप्लोसिव्स कंपनी के कारखाने में गुरुवार तड़के  अचानक भीषण विस्फोट हुआ. हादसे में एक की मौत हो गई, 10 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए नागपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

घायलों में कैलास वर्मा, मनीष वर्मा, सनी कुमार, अरुण कुमार, अतुल मडावी, सौरभ डोंगरे, तेजस बांधते, सुरज गुटके, अखिल बावणे और धर्मपाल मनोहर के नाम शामिल हैं.

बताया जाता है कि विस्फोट से पहले कारखाने में आग लग गई थी, जिससे कामगारों को बाहर निकलने का समय मिल गया और बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, उड़ते मलबे की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे में चंद्रपुर निवासी मयूर गणवीर की भी मौत हो गई. वह कंपनी परिसर की एक इमारत में मौजूद था. विस्फोट के दौरान उड़कर आई लोहे की सरिया उसके शरीर में धंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव का पोस्टमॉर्टम नागपुर के मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है.

सोलर एक्सप्लोसिव्स देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विस्फोटक निर्माण कंपनी मानी जाती है. हादसे के बाद से पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

