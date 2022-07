24 घंटे में डिलीट करें स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट, दिल्ली हाईकोर्ट का पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के तीन नेताओं को निर्देश

Highlights जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को स्मृती ईरानी की बेटी से संबंधित ट्ववीट हटाने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों कांग्रेस नेताओं को समन जारी करते हुए 18 अगस्त को पेश होने को कहा। स्मृती ईरानी की 18 साल की बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाया था।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन नेताओं को समन जारी किया। कोर्ट ने साथ ही कांग्रेस के जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को उस ट्वीट को तत्काल 24 घंटे में हटाने के भी निर्देश दिए जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस से बार चलाने का आरोप लगाया था।

ईरानी की ओर से इस मामले में उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की गई थी।

पिछले हफ्ते जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने ईरानी की 18 साल की बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी।

हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को ट्वीट डिलीट करने के साथ 18 अगस्त को स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले में पेश होने को भी कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता ट्वीट डिलीट नहीं करते हैं तो इस केस में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर उस ट्वीट को डिलीट करे।

वहीं, कोर्ट के आदेश के कुछ देर बाद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम ईरानी द्वारा दी गई स्पिन को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे।'

The Delhi High Court has issued notice asking us to formally reply to the case filed by Smriti Irani. We look forward to presenting the facts before the court. We will challenge and disprove the spin being put out by Ms. Irani.