वीडियो: "कानून हाथ में लेने वालों को सीएम ममता ने बचाया....दी क्लीन चीट", पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा पर स्मृति ईरानी का आरोप

Highlights रामनवमी शोभायात्रा पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम ममता ने आरोपियों को बचाया है उन्हें क्लीन चीट दी है। इससे पहले सीएम ममता ने इस हिसां के पीछे भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी संगठन को जिम्मेजदार ठहराया था।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा निकाले जाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शुक्रवार को निशाना साधा और उन पर पथराव करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुओं के एक धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह का ‘‘हमला’’ हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘लक्ष्मी पूजा’ के दौरान इसी तरह का हमला हुआ था।

हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी ने सीएम ममता पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पथराव करने वालों को संरक्षण दिया है और उन्हें क्लीन चीट दी है। ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा की मांग करने पर भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिलने की बात कही है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘‘फिर भी ममता बनर्जी हिंदू समुदाय की रक्षा नहीं कर सकीं।’’ केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘‘न्याय देने के बजाय, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून अपने हाथों में लेने वालों और रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा पर हमला करने वालों का बचाव किया।’’

#WATCH | Stone pelting happened during Ram Navami's procession in Howrah. Mamata Bandopadhyay (Banerjee) gave a clean chit to stone pelters. The question is how long will Mamata Bandopadhyay keep attacking the Hindu community…: Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/mg6wp8uCgy