मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी को दी गई नौकरी, परिवार को मिले 5 लाख रुपए

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2022 07:57 AM

राहुल भट्ट के परिजनों ने कहा था कि वह उनका तबादला कराना चाहते थे। उनकी जान पर खतरे का हवाला देते हुए चदूरा से तबादले को लेकर कई प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया।

मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी को दी गई नौकरी, परिवार को मिले 5 लाख रुपए