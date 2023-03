दिल्ली में मच्छर भगाने वाले कॉइल ने ली एक ही परिवार के छह लोगों की जान, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मच्छड़ भगाने वाले कॉइल से निकले धुएं से दम घुटकर एक ही परिवार के छह लोगों की मौत का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घटना नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की है। नॉर्थ-ईस्ट जिले के डीसीपी ने बताया है कि सभी की मौत रात भर मच्छड़ भगाने वाले कॉइल के जलने से निकले कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने की वजह से हुई है।

Delhi | Six people of a family were found dead in their house in the Shastri Park area after they inhaled carbon monoxide produced as a result of the overnight burning of mosquito repellant while they were sleeping: DCP North East district