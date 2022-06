Sir M. Visvesvaraya Terminal: पहला एयरकंडीशंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधा, 300 करोड़ लागत, 4200 वर्ग मीटर में फैला, जानें खासियत

Highlights सूचना प्रणाली, वीआईपी लाउंज और एक फूड कोर्ट है। चार लाख लीटर क्षमता का जल पुनर्चक्रण संयंत्र और वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने टर्मिनल से 32 जोड़ी ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है।

Sir M. Visvesvaraya Terminal: बैयप्पनहल्ली में सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेहद खास है। बेंगलुरु का यह रेलवे टर्मिनल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव प्रदान करेगा। बैयप्पनहल्ली में सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर ट्रेन सेवाएं 6 जून से शुरू होने वाली हैं। प्रारंभ में दक्षिण पश्चिम रेलवे बिंदु से तीन जोड़ी ट्रेनों का संचालन करेगा।

भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, टर्मिनल भवन 4,200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। केंद्रीय वातानुकूलित टर्मिनल में एक वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणाली, वीआईपी लाउंज और एक फूड कोर्ट है।

Karnataka: India's first centralised air-conditioned Railway terminal, Sir M Visvesvaraya, will begin operations soon in Bengaluru



