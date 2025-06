केरल तट के पास सिंगापुर के जहाज में लगी आग, धमाके के बाद आसमान में छाया धुआं; 4 लापता, 5 घायल

Kerala: केरल तट के पास सिंगापुर के ध्वजवाहक कंटेनर जहाज एमवी वान हाई 503 पर सोमवार सुबह विस्फोट होने की सूचना है। यह जानकारी एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यहां दी। निचले डेक पर विस्फोट की सूचना सबसे पहले सुबह करीब 10.30 बजे मुंबई स्थित समुद्री परिचालन केंद्र द्वारा कोच्चि स्थित समुद्री परिचालन केंद्र को दी गई। यह जहाज 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास वाला है और यह सात जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था और इसके 10 जून को पहुंचने की उम्मीद थी।

Quick response by @IndiaCoastGuard after explosion on #Singapore flagged MV #WANHAI503 , 130 NM NW of #Kerala coast. ➡️ #ICG aircraft assessed the scene & dropped air-droppable ➡️ 04 #ICG ships diverted for rescue. #MaritimeSafety #ICG #SearchAndRescue pic.twitter.com/xVPEShbU8h

पीआरओ ने कहा, ‘‘नौ जून 25 को सुबह लगभग 10:30 बजे, एमओसी (कोच्चि) को एमओसी (मुंबई) से एमवी वान हाई 503 पर निचले डेक पर विस्फोट होने के बारे में सूचना मिली। यह जहाज सिंगापुर का एक ध्वजवाहक कंटेनर जहाज है, जो 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास का है।’’

उन्होंने कहा कि इसके बाद भारतीय नौसेना ने तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आईएनएस सूरत को उस जगह रवाना किया, जो कोच्चि में लंगर डालेगा। पीआरओ ने कहा कि नौसेना की पश्चिमी कमान ने पूर्वाह्न 11 बजे पोत को घटना वाली जगह की ओर रवाना किया।

#Update

Of the 22 crew, 18 crew have abandoned the ship on boat.

Crew being rescued by CG and IN assets.

Vessel is presently on fire and adrift.@indiannavy@IndiaCoastGuard@IN_HQSNC@IN_WNCpic.twitter.com/5Uqskt0iHJ