VIDEO: 'सिंदूर तो उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों?', ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोलीं जया बच्चन

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हकीकत से ज़्यादा "काल्पनिक" लगता है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "यह कहना अजीब लग रहा है क्योंकि जो कुछ भी हुआ... वह किसी किताब या फिल्म जैसा लग रहा था... लोग इस तरह आए, इतने लोगों को मार डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह वाकई अवास्तविक है।" उन्होंने कहा, "उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं भावनाओं से भरी इंसान हूँ, और मैं दिल से बोलूँगी।"

जया बच्चन ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के लिए दिए गए "ऑपरेशन सिंदूर" नाम पर भी कटाक्ष किया और इसके प्रतीकात्मक निहितार्थों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ... आपने ऐसे लेखकों को रखा है जो बड़े-बड़े नाम गढ़ते हैं। आपने इसे "ऑपरेशन सिंदूर" कहा, लेकिन असली सिंदूर तो उन महिलाओं के माथे से मिटा दिया गया जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था।"

समाजवादी पार्टी के नेता ने एनडीए सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने "लोगों का विश्वास और भरोसा तोड़ दिया है।" उन्होंने कहा, "हमारे लिए कश्मीर स्वर्ग जैसा है। लेकिन उन्हें उस स्वर्ग से क्या मिला? आपने (सत्तारूढ़ पार्टी ने) उन लोगों का विश्वास और भरोसा तोड़ दिया है जिनसे आपने ये वादे किए थे। उन लोगों के परिवार आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे।"

सिंदूर तो उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों: जया बच्चन



