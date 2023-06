सिद्धारमैया ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के चाणक्य रहे सुनील कानूनगोलू को बनाया मुख्य सलाहकार

Highlights सिद्धारमैया ने चुनावी रणनीतिकार सुनील कडुगोलू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है इस नियुक्ति के साथ सुनील कडुगोलू को सिद्धारमैया सरकार में कैबिनेट मंत्री के दर्जा मिला है कुडगोलू चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ पीएम मोदी के लिए काम कर चुके हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के किले को जमींदोज करने और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कडुगोलू को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा अभेद्य किले पर कांग्रेस की पताका लहराने के लिए चुनावी चाणक्य सुनील कडुगोलू को कांग्रेस पार्टी को ओर से यह ईनाम दिया गया है।

इस संबंध में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार "कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता के पीछे काम करने वाले एक चुनावी रणनीतिकार सुनील कडुगोलू को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ सीएम सिद्धारमैया के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।"

Sunil Kanugolu, a poll strategist who worked behind the success of Congress in the Karnataka election, appointed as the chief advisor to CM Siddaramaiah, with the cabinet minister status: Karnataka CMO