शिवराज सिंह चौहान को राहुल गांधी के भारतीय होने पर है संदेह, मनमोहन सिंह के बारे में कही ये बात

Highlights मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। चौहान ने कहा कि मुझे लगता था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं, उनकी मानसिक उम्र 5 साल से कम लगती थी। राहुल गांधी ने व्याख्यान में यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं।

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगता था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं, उनकी मानसिक उम्र 5 साल से कम लगती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने एक विदेशी भूमि पर हमारे देश की आलोचना की है...वह एक सच्चे भारतीय नहीं हैं, मुझे उनके भारतीय होने पर संदेह है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अमेरिका गया था जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, मुझसे पूछा गया कि क्या वह कम उपलब्धि वाले हैं और मैंने कहा नहीं, वह हमारे पीएम हैं और हमारा गौरव हैं।" बता दें कि लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भारत पर दिए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। ऐसे में कई भाजपा नेता उनपर हमला बोल चुके हैं।

I went to USA when Manmohan Singh was our PM, I was asked if he is an under-achiever & I said no, he is our PM and our pride: MP CM Shivraj Singh Chouhan