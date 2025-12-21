पालघर नगर परिषद में शिवसेना के उत्तम घरत ने भाजपा के कैलाश म्हात्रे को हराया और बीजेपी ने जव्हार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत पर किया कब्जा
डहाणू नगर परिषद में, शिवसेना के राजू मच्छी ने शीर्ष पद हासिल किया जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के भरत राजपूत को करारी हार का सामना करना पड़ा।
पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जीत का दावा किया। इस महीने दो चरणों में हुए चुनावों के परिणाम रविवार को घोषित किए जा रहे है। स्थानीय निकाय चुनाव अधिकारियों के अनुसार, शिवसेना ने पालघर और डहाणू की नगर परिषदों में अध्यक्ष पद जीत लिए हैं।
जबकि भाजपा ने जव्हार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हासिल किए हैं। पालघर नगर परिषद में शिवसेना उम्मीदवार उत्तम घरत अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने भाजपा के कैलाश म्हात्रे को हराया। डहाणू नगर परिषद में, शिवसेना के राजू मच्छी ने शीर्ष पद हासिल किया जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के भरत राजपूत को करारी हार का सामना करना पड़ा।
जव्हार नगर परिषद में भाजपा की पूजा उदावंत अध्यक्ष चुनी गईं। उन्होंने विपक्षी राकांपा (शरदचंद्र पवार) के रश्मिन रियाज मनियार को हराया। वाडा नगर पंचायत में भाजपा की रीमा गांधे ने शिवसेना की हेमंगी पाटिल को हराकर अध्यक्ष पद जीत लिया।
अधिकारियों ने बताया कि भाजपा ने लातूर जिले की पांच में से चार स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद जीत लिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने उदगीर, अहमदपुर, निलंगा और रेनापुर स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किए, जबकि उसके ‘महायुति’ सहयोगी राकांपा ने औसा की सीट जीती।