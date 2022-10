AIMIM के यूपी चीफ शौकत अली ने कहा, "हम मुसलमान तीन औरतों से निकाह करके उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं, जबकि वो एक को शादी करके घर में रखते हैं और तीन को बाहर रखते हैं"

Highlights यूपी एआईएमआईएम चीफ शौकत अली ने हिंदू विवाह और मुस्लिम निकाह पर दिया विवादित बयान शौकत अली ने कहा कि वो (हिंदू) एक से शादी करके घर में रखते हैं और तीन बाहर रखते हैं जबकि मुसलमान तीन औरतों से निकाह करता है तो तीनों को समाज में बराबरी का दर्जा देता है

लखनऊ: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के यूपी प्रमुख शौकत अली ने अपने उस विवादित बयान पर सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने कथिततौर पर कहा था कि वो (हिंदू) घर में एक पत्नी रखते हैं और बाहर अवैध रूप से औरतों के साथ संबंध रखते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न घर की औरत के साथ वफादारी निभाते हैं और न बाहर की औरतों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। उनसे बेहतर तो हम (मुसलमान) ही हैं, जो तीन औरतों से निकाह करके भी उन्हें बारबरी का दर्जा देते हैं और सभी पत्नियों से पैदा होने वाले बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में दर्ज करवाते हैं।

यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कमान संभाल रहे शौकत अली के इस बयान में यूपी की सियासत में भारी बवाल खड़ा कर दिया। यूपी भाजपा ने शौकत के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनसे माफी की मांग की। वहीं विवादास्पद बयान पर फंसते हुए अब शौकत अली ने यू-टर्न ले लिया है और बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

शौकत ने मामले को शांत करने के लिए कहा, "अगर हम 2 महिलाओं से शादी करते हैं तो भी हम उन्हें समान सम्मान देते हैं। कुछ लोग एक शादी करते हैं लेकिन बाहर भी 3 पत्नियां रखते हैं और इस बात को समाज से छुपाते हैं। मैं सिर्फ ऐसे आदमियों की बात कर रहा था। मैंने 'हिंदू' का जिक्र नहीं किया और मेरा इरादा किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।"

Even if we marry 2 women, we give equal respect to them, some people marry once but have 3 wives outside & hide them from society. I was only talking about such men, I didn't mention 'Hindu', my intention was not to hurt the sentiments of any community: AIMIM UP chief Shaukat Ali https://t.co/lkbUxmSbsjpic.twitter.com/5FUaomKBBn