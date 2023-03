राहुल गांधी के माफी मांगने पर बोले शशि थरूर- राजनीति में माहिर है भाजपा, कांग्रेस सांसद ने कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा

Highlights कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भाजपा राजनीति में माहिर है। थरूर ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को उस बात के लिए दोषी ठहराया जो उन्होंने कभी नहीं कहा। थरूर ने कहा कि वह माफी मांगने वाले नहीं हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि भाजपा राजनीति में माहिर है। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ब्रिटेन में की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे कहना होगा कि भाजपा राजनीति में शानदार है। उन्होंने राहुल गांधी को उस बात के लिए दोषी ठहराया जो उन्होंने कभी नहीं कहा।"

थरूर ने आगे कहा, "वह माफी मांगने वाले नहीं हैं। अगर राजनीति के बारे में बात करने के लिए किसी को माफी मांगनी है तो वह पहले पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर इस तरह की बात की।" उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। राहुल गांधी लंदन में की गई अपनी टिप्पणी की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा के कई नेता उनके बयान को लेकर उनपर हमला बोल रहे हैं।

I don't think there is a need to apologise for this. But, it is Govt's responsibility to run the Parliament. Budget session is ongoing, there's a need to pass Finance Bill. When there are such important matters, you are not allowing Parliament to function over a non-issue: Shashi… https://t.co/wH1Wf0lZ0epic.twitter.com/R6kUbW1CHG