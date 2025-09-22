Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान मुंबई में BEST चलाएगी भक्तों के लिए बस, महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने वालों को मिलेगी सुविधा
By अंजली चौहान | Updated: September 22, 2025 08:54 IST2025-09-22T08:50:42+5:302025-09-22T08:54:19+5:30
Shardiya Navratri 2025: बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) ने नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी मंदिर के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। यह सेवा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी। इन अतिरिक्त बसों का उद्देश्य नौ दिवसीय उत्सव के दौरान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखना है। तीर्थयात्रियों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करने हेतु व्यस्ततम समय के अनुसार बसों के समय और आवृत्ति में समायोजन किया गया है।
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान, मुंबई के विभिन्न हिस्सों को महालक्ष्मी मंदिर से जोड़ने वाली कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलेंगी। इन मार्गों में जे. मेहता मार्ग से कुर्ला स्टेशन (पश्चिम), वालकेश्वर से पी. ठाकरे उद्यान (सिवरी), वडाला डिपो से ब्रीच कैंडी अस्पताल, भायखला स्टेशन (पश्चिम) से ब्रीच कैंडी अस्पताल, एस.जी.एम. चौक (सत्रस्ता) से ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई सेंट्रल डिपो से इलेक्ट्रिक हाउस, कोलाबा बस स्टेशन से सांताक्रूज़ डिपो, मुंबई सेंट्रल डिपो से शिवाजी नगर डिपो और पी. ठाकरे उद्यान (सिवरी) से महालक्ष्मी मंदिर तक।
मुंबादेवी और महालक्ष्मी मंदिरों में नवरात्रि उत्सव मुंबादेवी मंदिर ने सोमवार सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के साथ अपने नवरात्रि उत्सव की शुरुआत की। इस अनुष्ठान के बाद भक्तों का दर्शन के लिए स्वागत किया गया। घटस्थापना समारोह सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच हुआ। इस बीच, महालक्ष्मी मंदिर पूरे उत्सव अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा।
VIDEO | Maharashtra: devotees throng Mahalaxmi Temple in Mumbai to offer prayers on the first day of Navratri.— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/hWaeKD8JKq
नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में विशेष आयोजनों की योजना बनाई गई है। शुक्रवार, 26 सितंबर को पड़ने वाली पंचमी पर शाम 6:00 बजे से 6:30 बजे तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नवमी, बुधवार, 1 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा।
सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, मुंबादेवी मंदिर के प्रबंधक हेमंत जाधव ने बताया कि उत्सव के दौरान 21 पुजारी प्रतिदिन चंडी पाठ करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण उत्सव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएँगे। जाधव ने श्रद्धालुओं को बिना किसी भय के बड़ी संख्या में मुंबादेवी मंदिर आने और माता मुंबादेवी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
बेस्ट द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त बस सेवाओं का उद्देश्य 22 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी मंदिर में पूजा और उत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।