Sharad Pawar birthday: 84 वर्ष के हुए शरद पवार?, जश्न में पत्नी के साथ शामिल अजित पवार, देखें वीडियो, तलवार से जन्मदिन का केक काटा

Highlights अजित पवार अपने परिवार के सदस्यों के साथ जन्मदिन समारोह में मौजूद थे। छगन भुजबल और सुनील तटकरे के साथ शरद पवार से मुलाकात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशवंतराव चव्हाण के शिष्य बन गए थे।

Sharad Pawar turns 84: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार बृहस्पतिवार को 84 वर्ष के हो गए और उन्होंने परिजनों तथा शुभचिंतकों के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके भतीजे एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां छह जनपथ स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तलवार से जन्मदिन का केक काटा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राकांपा प्रमुख अजित पवार और अन्य प्रमुख नेताओं ने शरद पवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।

#WATCH | Delhi: Maharashtra Deputy CM and NCP chief Ajit Pawar along with his wife and party leaders including Praful Patel, Chhagan Bhujbal arrive at the residence of NCP-SCP chief Sharad Pawar, to wish him on his birthday today. pic.twitter.com/CS6cv9oP4E

This's quality of TRUE Leader!



.@AjitPawarSpeaks Dada with family at Sharad Pawar's residence to wish on his birthday.



Same Sharad Pawar had called Ajit Dada's wife OUTSIDER in family because she's JUST daughter-in-law & not daughter.



Today,he's isolated & NCP with Ajit Dada! pic.twitter.com/F4DK6pd1Dk— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) December 12, 2024