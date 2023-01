इंडियन मुजाहिदीन के संचालक शहजाद अहमद की मौत, बाटला हाउस मुठभेड़ का था दोषी

Highlights इंडियन मुजाहिदीन का संचालक शहजाद अहमद की मौत साल 2008 में बाटला हाउस में हुए मुठभेड़ का आरोपी था अहमद मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अधिकारियों पर हमला करने के मामले में था दोषी।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन का संचालक शहजाद अहमद की मौत हो गई है। शनिवार को दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत की सूचना मिली है। बाटला हाउस में हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अधिकारियों पर हमला करने का दोषी शहजाद ठहराया गया था।

Indian Mujahideen operative Shahzad Ahmad died during treatment at AIIMS, Delhi today. He was convicted in the 2008 Batla House encounter case for murdering Inspector Mohan Chand Sharma and assaulting other officers: Prison Officials