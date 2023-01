Pathaan Film: शाहरुख की ‘पठान’ ने बनाया अग्रिम बुकिंग का रिकॉर्ड, बंपर ओपनिंग की उम्मीद

Highlights फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर 45 से 50 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ कारोबार शुरू करेगी यह अभिनेता शाहरुख खान की पहली फिल्म है जो सुबह 6 बजे रिलीज होगी यश राज फिल्म्स के सहयोग से बनी ‘पठान’ की अग्रिम बुकिंग 20 जनवरी से शुरू हो गई थी

मुंबई: अग्रिम बुकिंग को लेकर दर्शकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए मनोरंजन उद्योग के जानकारों को भरोसा है कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर 45 से 50 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ कारोबार शुरू करेगी। यश राज फिल्म्स की इस फिल्म से 2018 की ‘जीरो’ के बाद शाहरुख खान नायक प्रधान भूमिका में वापसी कर रहे हैं और फिल्म गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले सिनेमा हॉल में हिट होने के लिए तैयार है।

यश राज फिल्म्स के सहयोग से बनी ‘पठान’ की अग्रिम बुकिंग 20 जनवरी से शुरू हो गई थी। फिल्म कथित तौर पर पूरे भारत में 5,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। व्यापार विशेषज्ञ तरण आदर्श ने कहा कि ‘पठान’ बॉलीवुड में नयी जान डालेगी और मनोरंजन उद्योग के लिए एक शानदार 2023 की शुरुआत करेगी, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान और 2022 में एक कमजोर दौर से गुजरा। ‘पठान’ में शाहरुख खान जासूस एजेंट की भूमिका में होंगे।

#Pathaan *advance booking* status at *national chains*… Update till Monday, 8.45 pm…



⭐️ #PVR: 1,70,000

⭐️ #INOX: 1,44,000

⭐️ #Cinepolis: 77,000

⭐️ Total tickets sold: 3,91,000

NOTE: Data of *opening day* [25 Jan 2023] ONLY. pic.twitter.com/MIFnPVHbYh