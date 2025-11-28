राबड़ी आवास को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने किया नया खुलासा, कहा- साधु यादव ने गेट पर 10 सर्कुलर रोड का नहीं बल्कि 10 जनपथ का बोर्ड लगा रखा था
By एस पी सिन्हा | Updated: November 28, 2025 16:07 IST2025-11-28T16:07:23+5:302025-11-28T16:07:23+5:30
पटना: राजद की बिहार विधानसभा चुनाव में हुई भारी दुर्गति के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवानंद तिवारी लगातार नए-नए खुलासे कर रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली कराने के आदेश को लेकर हो रही सियासत के बीच सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पुराने दिनों को याद किया है। उल्लेखनीय है लालू यादव परिवार सहित 20 साल से पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास में रहते हैं। यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने बंगला को खाली करने का नोटिस थमा दिया है।
बीते मंगलवार को बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया है। इस फैसले के बाद राजद कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। इस बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि किसी भी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे लालू परिवार को अपमानित करने की योजना करार दिया था। उधर, राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किए जाने के बाद शिवानंद तिवारी ने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जहां तक मुझे स्मरण है, राबड़ी जी जिस आवास में रहती हैं उसमें उनके पूर्व साधु यादव रहा करता था। लेकिन साधु ने उसके गेट पर 10 सर्कुलर रोड का नहीं बल्कि 10 जनपथ का बोर्ड लगा रखा था। दरअसल, 10 जनपथ, दिल्ली में कभी सोनिया गांधी का आवास हुआ करता था। वह समय था जब सोनिया जी का आवास देश की सत्ता का केंद्र हुआ करता था। उस जमाने में साधु भी अपने आपको बिहार की सत्ता का एक केंद्र समझता था। उसी के प्रतीक के रूप में उसने अपने बंगले को बिहार का 10 जनपथ घोषित कर रखा था।