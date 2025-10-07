हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में खुद को मारी गोली
By रुस्तम राणा | Updated: October 7, 2025 16:36 IST2025-10-07T16:36:52+5:302025-10-07T16:36:52+5:30
2001 बैच के अधिकारी, पूरन कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के एक उच्च पद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे और 29 सितंबर को रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में तैनात थे।
चंडीगढ़: हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, अधिकारियों ने बताया। पुलिस मौके पर मौजूद है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उनकी आत्महत्या के पीछे क्या कारण था। चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने संवाददाताओं को बताया, "दोपहर करीब 1:30 बजे हमें सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में सूचना मिली।
सेक्टर 11 के एसएचओ और उनकी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आत्महत्या की सूचना मिली थी... शव की पहचान आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के रूप में हुई है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सुसाइड नोट मिला है, तो उन्होंने कहा, "सीएफएसएल (केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) की एक टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और जाँच जारी है।"
2001 बैच के अधिकारी, पूरन कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के एक उच्च पद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे और 29 सितंबर को रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में तैनात थे। अधिकारी की पत्नी, अमन पी. कुमार, एक आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह कल शाम भारत लौट आएंगी।