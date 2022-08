आजाद के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पूर्व कैबिनेट मंत्री आरएस चिब और 5 अन्य J&K के नेताओं ने दिया इस्तीफा

Highlights आरएस चिब पार्टी के सीनियर नेता हैं और वह पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं आजाद के समर्थन में J&K के 5 अन्य नेताओं ने पार्टी को थमाया अपना इस्तीफा

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद आरएस चिब ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। चिब पार्टी के सीनियर नेता हैं और वह पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इन दोनों नेताओं के इस्तीफा देने से न केवल जम्मू-कश्मीर में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू-कश्मीर के 5 अन्य नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा पार्टी को थमाया है।

अपना इस्तीफा देने के बाद जम्मू-कश्मीर कांग्रेस नेता जीएम सरूरी ने कहा, हम 5 पूर्व विधायक (जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम) गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब केवल जेकेपीसी अध्यक्ष ही अकेले रहेंगे।

J&K | Senior Congress Leader & Former Minister RS Chib resigns from Primary membership of Congress soon after the resignation of Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/HPFgfb886W