पीएम मोदी ने त्योहारों के मौसम में दुकानदारों और व्यापारियों को लिखा खुला पत्र, 'भारत में निर्मित' उत्पाद बेचने की अपील की

By रुस्तम राणा | Updated: September 22, 2025 17:49 IST2025-09-22T17:49:34+5:302025-09-22T17:49:34+5:30

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश के लोगों को स्वदेशी या भारत में निर्मित उत्पाद खरीदने चाहिए, जो श्रमिकों की कड़ी मेहनत से बने हैं, चाहे उन्हें बनाने वाले ब्रांड कोई भी हों।

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से नवरात्रि 2025 के त्यौहारी सीज़न के पहले दिन भारत में निर्मित उत्पाद बेचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश के लोगों को स्वदेशी या भारत में निर्मित उत्पाद खरीदने चाहिए, जो श्रमिकों की कड़ी मेहनत से बने हैं, चाहे उन्हें बनाने वाले ब्रांड कोई भी हों।

जीएसटी सुधारों का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र में कहा, "इस त्योहारी सीज़न में, आइए हम भारत में निर्मित उत्पादों का समर्थन करने का संकल्प लें। इसका मतलब है स्वदेशी उत्पाद खरीदना, जिनके निर्माण में किसी भारतीय की मेहनत और पसीना लगा हो, चाहे उन्हें बनाने वाला ब्रांड या कंपनी कोई भी हो।"

दुकानदारों और व्यापारियों से मोदी की अपील

जनता को लिखे अपने पत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे हर बार जब लोग घरेलू कारीगरों, श्रमिकों और उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद खरीदते हैं, तो वे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करते हुए परिवारों की आजीविका कमाने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से भारत में निर्मित उत्पाद बेचने की अपील करता हूँ। आइए हम गर्व से कहें - हम जो खरीदते हैं वह स्वदेशी है। आइए हम गर्व से कहें - हम जो बेचते हैं वह स्वदेशी है।"

नरेंद्र मोदी ने देश में बेहतर निवेश माहौल बनाने के लिए राज्य सरकारों से अपने उद्योगों और विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की अपनी अपील भी दोहराई। मोदी ने सोमवार को अपने पत्र में कहा, "मैं राज्य सरकारों से उद्योग, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और निवेश माहौल में सुधार करने का भी आग्रह करता हूँ।"

रविवार, 21 सितंबर 2025 को देश के नाम अपने लाइव संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को एक बड़ा संदेश दिया कि वे विनिर्माण में तेज़ी लाएँ और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएँ, जिसे उन्होंने सोमवार को राष्ट्र के नाम लिखे पत्र में भी दोहराया।

जीएसटी सुधारों पर मोदी

पत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नए लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार भारत में कराधान प्रणाली को और सरल बनाएंगे, दरें कम होंगी और लोगों के हाथों में अधिक बचत होगी।

