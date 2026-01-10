अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया
अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर परिसर में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सुरक्षाकर्मियों ने शनिवार को एक कश्मीरी युवक को मंदिर परिसर के अंदर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा और हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने राम मंदिर परिसर के दक्षिणी दीवार वाले इलाके में सीता रसोई के पास नमाज़ पढ़ने की कोशिश की।
पारंपरिक कश्मीरी कपड़े पहने हुए युवक गेट D1 से राम मंदिर में घुसा था। उसकी पहचान कश्मीर के शोपियां के रहने वाले अहमद शेख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जब उसे रोका गया, तो उसने एक खास समुदाय के समर्थन में नारे लगाए। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल उससे पूछताछ कर रही हैं।
जिला प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच, शुक्रवार को प्रशासन ने कथित तौर पर राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन-वेज खाने की डिलीवरी पर रोक लगा दी है।
प्रशासन ने मेहमानों को नॉन-वेज खाना और शराब परोसने वाले होटलों और होमस्टे को भी चेतावनी जारी की है। असिस्टेंट फूड कमिश्नर माणिक चंद्र सिंह ने कहा कि राम मंदिर के आसपास नॉन-वेज खाने की बिक्री पहले से ही मना थी, लेकिन शिकायतें मिलीं कि कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
उन्होंने कहा, "हमें जानकारी मिली कि टूरिस्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करके नॉन-वेज खाना परोसा जा रहा था। इसके बाद, अब राम मंदिर इलाके और आस-पास के इलाकों में नॉन-वेज खाने की ऑनलाइन डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है।"
उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को इस आदेश के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई थी।
सिंह ने कहा, "इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है, तो होटल मालिक और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी," उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र रखेगा।