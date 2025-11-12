Delhi blast: लाल किले के पास धमाके के बाद बाबा बागेश्वर की यात्रा में बढ़ाई गई सुरक्षा, बम निरोधक दस्ता काफिले में शामिल

Delhi blast: दिल्ली में हुए धमाके और फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल के सदस्य की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मंगलवार को बागेश्वर बाबा सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह यात्रा इस समय पलवल से गुजर रही है। यात्रा की सुरक्षा टुकड़ी में दो अतिरिक्त कंपनियां और जैमर जोड़े गए हैं। इससे पहले जुलूस की सुरक्षा में तीन पुलिस कंपनियां तैनात थीं।

पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया, "यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बेड़े में 200 और सुरक्षाकर्मी जोड़े गए हैं। बम निरोधक दस्ता और जैमर वाहन भी शामिल किए गए हैं। जिले में तलाशी अभियान और सामान्य जांच भी की जा रही है।"

#WATCH | Haryana: Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri continues his Sanatan Hindu Ekta Padayatra 2025. Visuals from Palwal. pic.twitter.com/0xx7vY7yt3 — ANI (@ANI) November 12, 2025

इससे पहले, पलवल राजमार्ग पर पुलिस ने कुछ युवाओं को ट्रैक्टरों और बाइकों से स्टंट करने से तुरंत रोक दिया था। पुलिस ने बताया कि यात्रा में शामिल एक 35 वर्षीय व्यक्ति की अतोह मोड़ के पास एक क्रेन से कुचलकर मौत हो गई। उसकी पहचान ऋषिकेश निवासी सुभाष के रूप में हुई है।

