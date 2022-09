Secunderabad fire: बिल्डिंग मालिक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, पीएम मोदी व राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की

Highlights इमारत के मालिक के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया है जिसमें कल रात आग लग गई थी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 13 लोग घायल हैं। पीएम मोदी ने मृतक के परिवारों के लिए 2-2 लाख तो राज्य सरकार ने तीन तीन लाख मुआवजे की घोषणा की है।

हैदराबादः तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सिकंदराबाद में उस इमारत के मालिक के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया है जिसमें कल रात आग लग गई थी। गौरतलब है कि सिकंदराबाद में आधी रात को इलेक्ट्रॉनिक बाइक के एक शोरूम में लगी आग उसके ऊपर बने होटल में फैल गई, जिसके कारण वहां ठहरी हुई एक महिला समेत आठ लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने आग लगने की इस घटना पर शोक व्यक्त किया और हादसे में जान गंवानेवाले परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपए की मदद दिए जाने की घोषणा की।

गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने कहा, "दुर्भाग्य से, आठ लोगों की मौत हो गई (और) सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उधर, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

सोमवार रात शोरूम में लगी आग उसके ऊपर बने ‘होटल रुबी प्राइड’ में फैल गई, जिसके कारण आठ लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि होटल की चार मंजिलों में 23 कमरे हैं। धुआं सीढ़ियों के रास्ते नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा और अंतत: सभी मंजिलों में पहुंच गया।’’ आनंद ने कहा, ‘‘पहली और दूसरी मंजिल पर सो रहे कुछ लोग धुएं के बीच से होते हुए गलियारे में पहुंचे और दम घुटने से उनकी मौत हुई।’’

