Piplodi Primary School: छत गिरने से 4 छात्रों की मौत और 17 घायल, चार की हालत गंभीर, देखिए वीडियो

झालावाड़ः राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हो गया। झालावाड़ के पिपलोदी प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 4 छात्रों की मौत हो गई और 17 से अधिक घायल हो गए। सूचना मिलने पर झालावाड़ कलेक्टर और एसपी अमित कुमार बुडानिया मौके के लिए रवाना हुए है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जहाँ छत गिर गई, जिससे 4 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी छात्रों का सरकारी धन से इलाज कराया जाएगा। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च-स्तरीय जाँच भी शुरू की जाएगी। ज़िला कलेक्टर मौके पर हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा अधिकारियों को भी घटनास्थल पर जाकर स्थिति की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी पुलिस ने दी। यह घटना जिले के मनोहरथाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल में उस समय हुई जब बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया, "चार बच्चों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए हैं। दस बच्चों को झालावाड़ रेफर किया गया है, जिनमें से तीन से चार की हालत गंभीर है।’’

