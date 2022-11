दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, कोर्ट से मेवे और फल खाने की रखी थी मांग

Highlights जैन ने न्यायिक हिरासत में मेवे और फल उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थी याचिका में दिल्ली सरकार के मंत्री ने धार्मिक मान्यता का दिया था हवाला जैन ने कोर्ट कहा था कि वे उपवास करते हैं, इसलिए जेल का खाना उनके लिए उपयुक्त नहीं है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आप सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की एक याचिका शनिवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में मांग की थी कि वे उपवास करते हैं इसलिए जेल का खाना इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका में धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और मेवे खाने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने मेवे और फल उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थी।

A Delhi Court dismissed a plea moved by jailed Delhi Minister Satyendar Jain seeking directions to provide food as per his religious beliefs during his judicial custody.



(File photo) pic.twitter.com/ctuN1pImY0