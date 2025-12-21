सातारा नगर परिषद अध्यक्षः 42,000 वोटों से जीते अमोल मोहिते, मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने कहा-मोहिते ने 57,596 और सुवर्णदेवी पाटिल को 15,556 वोट

Highlights Satara Municipal Council President: सदस्यों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। Satara Municipal Council President: 17 सीटें शिवसेना और तीन सीटें भाजपा को मिली हैं। Satara Municipal Council President: सुवर्णदेवी पाटिल को हराया, जिन्हें 15,556 वोट मिले।

Satara: महाराष्ट्र के मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अमोल मोहिते सातारा जिले में 42,000 वोटों से नगर परिषद अध्यक्ष चुने गए हैं। यह आंकड़ा आमतौर पर विधानसभा चुनावों में देखे जाने वाले जीत के अंतर से भी अधिक है।

महाराष्ट्र की 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में भाजपा, अजित पवार की राकांपा और शिंदे की शिवसेना के ‘महायुति’ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है।

राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री भोसले के कार्यालय से जारी एक बयान में बताया गया है कि मोहिते ने 57,596 वोट हासिल कर राकांपा (एसपी) की सुवर्णदेवी पाटिल को हराया, जिन्हें 15,556 वोट मिले। गृह राज्य मंत्री और शिवसेना नेता योगेश कदम के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि रत्नागिरि जिले की खेड़ नगर परिषद में ‘महायुति’ ने क्लीन स्वीप किया है। गठबंधन ने सभी 21 सीटें जीत ली हैं, जिनमें से 17 सीटें शिवसेना और तीन सीटें भाजपा को मिली हैं।

