By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 30, 2025 11:11 IST2025-10-30T11:07:14+5:302025-10-30T11:11:28+5:30

Sardar Patel's 150th birth anniversary: इस बार #RunForUnity को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटी में आयोजन होगा।

Sardar Patel's 150th birth anniversary ​​'Bharat Parv 2025' celebrated from November 1 to 15 Amit Shah in Patna says Congress has always insulted him video | सरदार पटेल की 150वीं जयंती, 1 से 15 नवंबर तक ‘भारत पर्व 2025’ मनाया जाएगा, पटना में अमित शाह बोले-कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया, वीडियो

Sardar Patel's 150th birth anniversary pc amit shah

HighlightsSardar Patel's 150th birth anniversary: इस वर्ष एक विशेष भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया जा रहा है।Sardar Patel's 150th birth anniversary: 1 नवंबर से 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा।Sardar Patel's 150th birth anniversary: 15 नवंबर को जनजातीय संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसका समापन हो।

पटनाः बिहार के पटना में राष्ट्रीय एकता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान है। कल सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष से प्रत्येक 31 अक्टूबर को एक भव्य परेड आयोजित की जाएगी। परेड के दौरान, CAPF और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल को भुला दे, उनकी कोई प्रतिमा या स्मारक नहीं बनवाया।

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में कहा कि अब से हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में भव्य परेड आयोजित की जाएगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक से 15 नवंबर तक ‘भारत पर्व 2025’ मनाया जाएगा। देश का प्रत्येक नागरिक द्वारा देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है।

