संजय राउत को ईडी ने भेजा समन, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कल मुंबई में पेश होने के लिए कहा

Highlights संजय राउत को पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने राउत को 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, अप्रैल में भी की थी कार्रवाई। ईडी के समन पर संजय राउत ने कहा- शिवसेना की लड़ाई से मुझे रोकने की ये कोशिश है

मुंबई: शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक जमीन घोटाले के मामले में समन भेजा है। ईडी ने संजय राउत को समन भेज कर मंगलवार को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार संजय राउत को ये समन पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया है।

ईडी का ये समन उस समय आया है जब महाराष्ट्र में गंभीर सियासी संकट जारी है। खासकर शिवसेना के लिए ये हाल के वर्षों में सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है।

दरअसल शिवसेना के कई विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत पर उतर आए हैं और गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं, शिवसेना की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर भी तमाम अटकलें जारी हैं।

Enforcement Directorate (ED) summons Shiv Sena MP Sanjay Raut on June 28, in connection with Patra Chawl land scam case



