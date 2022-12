संजय राउत चीन का एजेंट है, ये देशद्रोही है: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई

Highlights उन्होंने कहा कि संजय राउत देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राउत को लेकर कहा- ये चीन का एजेंट है, ये देशद्रोही है उन्होंने राउत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह इस तरह की बात करते रहे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत को चीन का एजेंट बताते हुए देश का गद्दार बताया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि संजय राउत देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं, मुझे संदेह है कि क्या वह चीन के पक्ष में हैं? ये चीन का एजेंट है, ये देशद्रोही है। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने राउत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह (शिवसेना नेता) इस तरह की बात करते रहे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री राउत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जैसे चीन तवांग क्षेत्र में घुसा है वैसे हम कर्नाटक में घुसेंगे। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि जैसे चीन घुसा है, हम (कर्नाटक) में घुसेंगे। हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है।





Sanjay Raut is spoiling the unity & integrity of the country, I doubt if he's in favour of China? He is an agent of China, he is a traitor. We will take legal action against him if he keeps talking like this: Karnataka CM Basavaraj Bommai



