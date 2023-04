'दंगे कराने के लिए बीजेपी ने बनाया है अलग विंग', संजय राउत ने लगाए गंभीर आरोप

Highlights बीजेपी देश में दंगों की योजना बना रही है - संजय राउत दंगे कराने के लिए बीजेपी ने बनाया है अलग विंग - संजय राउत बंगाल में जो हिंसा हो रही है वह भाजपा प्रायोजित है - संजय राउत

नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने सोमवार , 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और आरोप लगाए कि बीजेपी देश में दंगों की योजना बना रही है और उन्हें प्रायोजित कर रही है। सांसद संजय ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी ने पूरे भारत में ऐसे दंगों को भड़काने के लिए एक विंग भी स्थापित की है।

मुंबई में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, राउत ने आरोप लगाया कि 2024 तक देश में दंगे कराने की साजिश है। संजय राउत ने कहा, "सभी जानते हैं कि दंगाई कौन हैं और देश में दंगों के पीछे कौन है। कल हुबली में हुए दंगों को किसने प्रायोजित किया? हावड़ा में दंगे कौन करवा रहा है? महाराष्ट्र में दंगे कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विंग बनाया है। इस विंग के जरिए दंगे करवाए गए। उनकी नीति 2024 के चुनाव से पहले देश में दंगे शुरू करने और फिर चुनाव का सामना करने या चुनाव स्थगित करने की प्रतीत होती है।"

राउत ने आरोप लगाया कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वह भाजपा प्रायोजित है। "उन्होंने कहा, यह केवल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। कुछ सीटों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या राम नवमी हिंसा का कारण बन सकती है? लेकिन ऐसा अक्सर किया जाता है। साथ ही सिर्फ उन्हीं राज्यों में किया जा रहा है जहां चुनाव हो रहे हैं या वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे-भाजपा सरकार बहुत कमजोर सरकार है। इसलिए यहां दंगे करवाए जा रहे हैं। इस डर से कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र की डिग्री को लेकर चल रही बहस को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने कहा कि उनकी डिग्री नवनिर्मित संसद भवन में प्रदर्शित होनी चाहिए। राउत ने कहा कि कुछ लोग माननीय प्रधान मंत्री की डिग्री को नकली कह रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री डिग्री ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है! इसलिए इसे हमारे नए संसद भवन के भव्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि लोग इसके बारे में संदेह करना बंद कर दें।

